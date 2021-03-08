إحالة موظفى مركز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

أمر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بإحالة الموظفين والعاملين في مركز شباب الصفا، التابع لإدارة شباب طوخ، للتحقيق أمام الشئون القانونية، وذلك لإغلاق مركز الشباب في أوقات العمل الرسمية.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى بيان رسمى، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العاملين المتغيبين عن أماكن عملهم في أوقات العمل الرسمية، وتقصيرهم في أداء المهام المنوطه بهم، مؤكداً اهتمام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمتابعات الدورية لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى زيادة حالة الإنضباط والالتزام بمراكز الشباب، لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب في شتى المجالات.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور محمود الصبروط، اجتماعاً مع مديري مراكز شباب إدارة بنها، ضمن ورش العمل النصف سنوية لجميع مراكز الإدارات الفرعية الثمانية، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع بمراكز الشباب، والمشكلات التي تواجهها في تطوير العمل بمراكز الشباب، وذلك بقاعة الإجتماعات بالمديرية.