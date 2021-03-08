أعراض قرحة المعدة وأسبابها المختلفة

نهير عبد النبى

قرحة المعدة واحدة من المشاكل الصحية المنتشرة بشكل كبير، وهى عبارة عن ألم وحرق شديد فى المعدة، قد يكون ذلك بسبب بعض المشاكل الصحية فى المعدة مثل الجرثومة الحلزونية أو نتيجة اتباع نظام غذائى سيئ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض قرحة المعدة هى:

أعراض قرحة المعدة





1:ألم حارق بالمعدة.

2:الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو التجشؤ.

3:عدم تحمل تناول الأطعمة الدهنية.

4:حرقة المعدة.

5:الغثيان.

6:القيء أو تقيؤ الدم الذي قد يبدو لونه أحمر أو أسود.

7:وجود دم داكن في البراز، أو براز أسود أو قطراني.

8:صعوبة في التنفس.

9:الشعور بالإغماء.

10:الغثيان أو القيء.

11:فقدان الوزن مجهول السبب.

12:تغيرات في الشهية.

يمكن تخفيف الألم بواسطة تناول أطعمة معينة تخفف من حموضة المعدة، أو تناول أحد الأدوية التي تقلل الحموضة، ولكن قد يعود الألم بعد ذلك وقد يزداد الألم بين الوجبات وأثناء الليل.

اطلب رؤية طبيبك إذا كان لديك أي من الأعراض أو العلامات الخطيرة الواردة أعلاه، كما يُرجى الرجوع إلى الطبيب إذا كانت مضادات الحموضة التي تُصرف دون وصفة طبية ومثبطات الحموضة تخفف الألم، ولكن الألم يعود مرة أخرى.

تحدث القُرح الهضمية عندما يتسبَّب الحمض الموجود في السبيل الهضمي في تآكُل السطح الداخلي للمعدة أو الأمعاء الدقيقة،و يمكن أن يسبب الحمض قرحةً مفتوحةً مؤلِمة قد تسبِّب النزف.

إن السبيل الهضمي مبطَّنٌ بطبقة مخاطية تحميه من الحمض في الحالات الطبيعية، ولكن إذا زادت كمية الحمض أو نقصت كمية المخاط، فقد تُصاب بقرحة،

تتضمن الأسباب الشائعة:

1:الإصابة بأحد أنواع البكتيريا، تعيش البكتيريا المَلوية البَوابية في الغالب في الطبقة المخاطية التي تغطي الأنسجة المبطِّنة للمعدة والأمعاء الدقيقة وتحميها وعادةً، لا تسبب بكتيريا المَلوية البَوابية حدوث مشكلات، ولكن يمكن أن تسبب التهابًا في الطبقة الداخلية للمعدة، محدثةً قرحة.

لم تتضح بعد كيفية انتشار عدوى بكتيريا الملوية البوابية، وقد تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق التقارب الجسدي، مثل التقبيل. قد يُصاب الأشخاص كذلك بعدوى المَلوية البَوابية عن طريق الطعام والشراب.

2:الاستخدام المنتظِم لبعض مسكِّنات الألم، قد يسببُ تناوُل الأسبرين، بالإضافة إلى بعض الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية والمسكِّنات التي تُصرف بوصفة طبية (المعروفة بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو NSAIDs) تهيُّجَ بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة أو التهابها. وتتضمن هذه الأدوية أيبوبروفين (آدفيل، موترين آي بي، وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (أليف، أنابروكس، وغيرهما)، وكيتوبروفين وغيرهم. ولكنها لا تشمل الأسِيتامينُوفين (تايلينول).

3:التدخين، قد يَزيد التدخين من احتمالية الإصابة بالقُرَح الهضمية لدى الأشخاص المصابين بالبكتيريا الملوية البوابية.

4:شرب الكحوليات، يمكن للكحول أن تهيج البطانة المخاطية للمعدة وتسبب تآكلها، وهذا يزيد من كمية الحمض الذي تنتجه المعدة.

5:الإكثار من تناول الأطعمة الحارة والدسمة يزيد من خطر الاصابة بالقرحة الهضمية.