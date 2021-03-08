أسعار اللحوم البلدى اليوم.. المفروم يتراوح بين 110-125 جنيها للكيلو

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 8-3-2021، استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو. وأسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

واستقر سعر اللحم المفروم العادى يتراوح 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

فيما تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية استكمال خطتها التنفيذية لبرامج ترقيم رؤوس الماشية وتطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعى، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات حتى يتم تحديث الحصر بشكل دورى من أجل توفير البيانات الصحيحة والتى تساعد فى وضع الخطط وتحديد احتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية، ومراكز تجميع الألبان، والرقابة على عدم ذبح الإناث والبتلو من خلال لجان مرورية ومتابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تقوم بالرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات، والاهتمام بالتلقيح الاصطناعى كهدف رئيسى تسعى إليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية، متابعا أنه يتم متابعة تكليفات وزير الزرعة بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة، والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الاطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة.