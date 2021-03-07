أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو
-البطاطس بـ4 جنيهات
-البصل الأبيض بـ 5 جنيهات
-البصل الأحمر بـ 7جنيهات
-الكوسة بـ6.5 جنيه للكيلو
-الجزر بـ5 جنيهات
-الخيار بـ5 جنيهات.
-الجوافة بـ9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه
-الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه
-الليمون بـ21 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ24 جنيها.
-التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
-اليوسفى بـ9 جنيهات
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ9 جنيهات.
-البرتقال بسرة بـ7.5 جنيه.
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