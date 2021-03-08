أخبار البورصة اليوم الاثنين 8-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 8-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه..

إيقاف تداول 12 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، عبر المحيطات للسياحة، المصرية لخدمات النقل—يجيترانس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الأهرام للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.848 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 506.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.16%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 14011 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1418 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 100 ألف سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 29586 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 55 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 10978 سهم، كما اشترى مجلس إدارة بنك قناة السويس 5 آلاف سهم.

أعلنت شركتا الشرقية - ايسترن كومباني، جي بي أوتو، تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، بنحو 851.1 ألف سهم للأولى، 174.2 ألف سهم للثانية.

الكابلات الكهربائية

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، موافقة مجلس الإدارة، خلال اجتماع أمس الأحد، على بيع كامل قطعة الأرض رقم 31 وما عليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي، تعيين طارق رشدي عضوًا مستقلاً بمجلس إدارة البنك، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.

راية القابضة

أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 0.50 جنيه للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد 1.071 مليار جنيه موزعًا على عدد 2.1 مليار سهم بدلًا من عدد 214.4 مليون سهم، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.