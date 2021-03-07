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طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم الامتحان المجمع بدرجات غير مضافة للمجموع

الأحد، 07 مارس 2021 03:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم الامتحان المجمع بدرجات غير مضافة للمجموع امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الأحد امتحان الفصل الدراسي الأول، في المدارس  ويؤدي الطلاب امتحان مجمع متعدد التخصصات، في المواد الأساسية الأساسية وهى اللغة العربية والدراسات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم وتبدأ لجنة الامتحانات من التاسعة صباحا.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية كالتالى:
 
• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
 
• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميليوُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.
 
• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أن ما يتردد بشأن اعتبار امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب مضافا للمجموع الكلى غير صحيح وان الطالب يحاسب فقط على مجموع الترم الثانى ويكون من 280 درجة.

التربية والتعليم

الشهادة الاعدادية

امتحانات لشهادة الاعدادية

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