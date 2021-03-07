3 أسهم تصعد ببورصة البحرين بافتتاحية التعاملات على رأسها "ألبا"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام ل سوق البحرين المالي ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 0.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1474.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 262.5 ألف سهم بقيمة 44.03 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.17% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، تعيين محمد السادة رئيسًا لسوق البحرين والكويت للثروات الخاصة، وانضم محمد السادة إلى إنفستكورب عام 2008 وتقلد مناصب عليا عدة في الشركة، وعمل مؤخرًا على شبكات التوزيع المتنامية التي ساهمت في التوسع السريع لكل من قسمي الشركات الخاصة والعقارات، وفي منصبه الجديد، سيخدم عملاء إنفستكورب في أسواق البحرين والكويت من أجل تنمية الأعمال في هاتين المنطقتين بما يتماشى مع خطط توسع الشركة عبر فئات الأصول.

في سياق آخر أعلنت شركة البحرين للسينما، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 إبريل عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بعد توزيع أرباح عن العام 2020 بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنة المالية، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بسبب تفشي جائجة فيروس كورونا المستجد.