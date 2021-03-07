11بنداً بعمومية "المصرية للاتصالات" أبرزها اعتماد تغييرات تشكيل مجلس الإدارة

كتبت هبة السيد

تعقد الشركة المصرية للاتصالات ، اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري، وتناقش الجمعية 11 بند أبرزها اعتماد تغييرات تشكيل مجلس الإدارة، كما ضمت البنود النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والنظر واعتماد تقرير مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، عرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد القوائم المالية للشركة عن نفس العام، واعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 وتحديد أتعابه.

كما تنظر الجمعية العامة العادية، الموافقة على إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجميعة العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2020 حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2021 في إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع واعتماد ما تم صرفه، وتحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوي العلاقة، والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمة الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام المالي 2021، والنظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات ، قد أعلنت نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 31.9 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 24% مقارنة بالعام السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بالإيرادات المتميزة لخدمات البيانات والتي حققت نمواً قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي مثلت 53% من اجمالي النمو في الإيرادات متبوعًا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه = مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 35%. متخطيا توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.