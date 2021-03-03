المصرية للاتصالات تعلن خطتها لإطلاق نظام بحرى جديد يربط أفريقيا بأوروبا

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا عن خطتها لإطلاق النظام البحري الجديد HARP الذي يمتد حول قارة أفريقيا بهدف ربط بلدانها الساحلية والحبيسة بأوروبا من خلال البنية التحتية الأرضية والبحرية واسعة الانتشار للمصرية للاتصالات ومن المقرر دخول النظام الخدمة خلال عام 2023.

وستوفر الشركة من خلال HARP مجموعة متنوعة من خدمات السعات، تتضمن خدمات على مستوى بروتوكولات الانترنت والتي تمكنها من توصيل نقاط متعددة على النظام ببعضها البعض.

وسيقوم HARP بربط الحدود الشرقية والغربية للقارة الأفريقية بأوروبا من خلال ربط جنوب إفريقيا بإيطاليا وفرنسا على الساحل الشرقي للقارة ومن خلال ربط جنوب إفريقيا بالبرتغال على الساحل الغربي لإفريقيا حيث ستشكل المسارات الأرضية التي تربط نقاط الإنزال في كل من جنوب إفريقيا ومصر وأوروبا حلقة كاملة حول القارة الأفريقية، علاوة على ذلك سيستفيد النظام البحري الجديد بأعلى مستويات المرونة والتنوع عبر مختلف قطاعاته البحرية بفضل تعددية الترابط مع العديد من نقاط الإنزال البحرية لدول أخرى.

وستعبر مسارات النظام الجديدة والمتعددة من خلال الأراضي المصرية عبر شبه جزيرة سيناء وستمتد لتشمل مسارات جديدة أخرى على ضفتي قناة السويس، كما ستشهد مدينة شرم الشيخ إنشاء نقطة إنزال جديدة سيتم ربطها بالمدن الساحلية على خليج السويس لتشكل حلاً متنوعا للربط الأرضي والبحري بين جميع نقاط الانزال داخل مصر.