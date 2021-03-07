وسائل إعلام ليبية: وزير داخلية الوفاق يطلق سراح متهم بقضية قتل

كتب : أحمد جمعة

قالت وسائل إعلام ليبية إن فتحى باشاغا وزير الداخلية فى حكومة الوفاق، أصدر تعليمات، يطلب فيها نقل أحد السجناء التابعين له من سجنه الحالى، إلى سجن يتبع وزارته، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.

وأكدت صحيفة المرصد الليبية أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحى باشاغا، طالب المسؤولين فى سجن الجهاز بضرورة تسليم المتهم الأول في قضية مقتل عضو جهاز دعم الاستقرار رضوان الهنقارى، فى الحادثة التى وصفها باشاغا بأنها محاولة لاغتياله الشهر الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن باشاغا طلب من النائب العام فى طرابلس، إحالة المتهم فيصل المستيرى قائد فريق حراسات باشاغا من سجن الجديدة بطرابلس، إلى سجن يتبع مكتب معلومات وزير الداخلية الذى يرأسه فوزى غيث الزليطنى، مشيرة إلى أنه بعد إخراج المستيرى من سجن الجديدة، أطلق سراحه، وغادر طرابلس، وهو الآن طليق منذ يومين بمدينة مصراته.