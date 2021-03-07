وزير الخارجية الأمريكى: التنسيق مع دول إقليمية لتحقيق سلام دائم بأفغانستان

كتب أحمد عرفة

أكدت مصادر حكومية أفغانية، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنه مراجعتها للوضع في أفغانستان، وفقا لمصادر إعلامية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب من الأمم المتحدة بحث خطة للسلام بأفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكة إنه سيتم التنسيق مع دول إقليمية لتحقيق سلام دائم بأفغانستان.

وفى وقت سابق اقترح كبير مبعوثي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أفغانستان، تشكيل مؤتمر للقادة الأفغان وطالبان لتشكيل حكومة مؤقتة، في إشارة إلى أن البيت الأبيض يود أن تتحرك محادثات السلام بشكل أسرع.

تم اقتراح الفكرة هذا الأسبوع من قبل زلماي خليل زاد، كبير مفاوضي السلام الحكوميين في أفغانستان، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. من المرجح أن تلغي الصيغة الجديدة اتفاق السلام الذي تم التفاوض عليه بين إدارة ترامب وطالبان، ومن المرجح أيضًا أن يؤخر انسحاب القوات من البلاد.