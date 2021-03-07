وزير التعليم العالى يتفقد معرض المشغولات البدوية ويشهد عروضا رياضية بمدينة أبو رديس

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض المشغولات البدوية والعروض الرياضية لناشئين بمدينة أبو رديس، وأشاد الوزير بالأنشطة الرياضة والمشغولات البدوية.

كما قدمت إحدى السيدات لوزير التعليم العالى، هدية قلادة سيناوية من التراث.

وقالت سناء رمضان من قبيلة الجراشة، اليوم عيد بمناسبة وضع حجر أساس إنشاء جامعة حكومية فى جنوب سيناء، مشيده بالدور الذى قام به المحافظ خلال السنوات الماضية لإنشاء جامعة وكليات تخدم المواطنين بالمحافظة لإتاحة فرص التعليم لأبناء المحافظة بدل السفر إلى المحافظات الأخرى لتلقى التعليم فى الجامعات.

ومن جانبه قال الحاج سليمان أبو حسن من قبيلة الجراشة نشكر القيادة السياسية على الاهتمام بأهالى سيناء وتوفير فرص التعليم لهم ونشكر اللواء خالد فودة على المجهوادت الذى يقوم بها لإنشاء جامعة حكومية بمدينة أبو دريس لخدمة المحافظة.

وقال رمضان أبو عطش، لم نصدق عمل جامعة بمدينة أبو رديس لخدمة أبناء المحافظة نشكر المحافظ والوزير والقيادة السياسية على الاهتمام بأهالى سيناء والمشروعات التى تنفذ على أرض المحافظة.

وأوضح الشيخ عيد سليمان شيح قبيلة الحامضة، اليوم عيد عندنا لإنشاء جامعة لخدمة أبناء سيناء وهذه طفرة تنموية كبيرة للمحافظة.

وقال ربيع معمر من قبيلة الحامضة نشكر المحافظ على الطفرة فى مجال التعليم الجامعى وما قبل التعليم الجامعى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس بكافة مجالاتها فى سابقة لم تشهدها المحافظة من قبل بعد معاناة أبناء المحافظة لسنوات كثيرة لاستكمال أبنائهم التعليم الجامعى وما يتكبده أولياء الأمور من مصروفات التعليم الجامعى لأبنائهم خارج المحافظة.



الشيخ رمضان ابو عطش



ثناء رمضان



وزير التعليم العالى يتفقد معرض المشغولات البدوية



وزير التعليم العالى يتفقد معرض المشغولات البدوية

من ناحية أخرى تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمقر الجامعة استعدادًا لافتتاحها فى العام الدراسى المقبل، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وقال إنه جرى تأجيل الدراسة بفرع الجامعة بمدينة الطور خلال العام الدراسى الجارى لعدم استكمال المبنى، مؤكدًا افتتاحه خلال العام الدراسى المقبل.

وأكد أنه جارِ وضع التشطيبات النهائية بالمبانى استعدادًا لتجهيزها وتزويدها بكافة المعدات الخاصة بالمعامل والأثاث لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، لافتًا إلى أن فرع الجامعة يضم 7 كليات وهم الهندسة، الطب، العلوم، الصناعات التكنولوجية، علوم وهندسة الحاسبات، الصيدلة، والتمريض.