وزير التعليم العالى: إنشاء جامعة حكومية فى كل محافظة لتقليل اغتراب الطلاب

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن القيادة السياسية تهتم بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية لاستيعاب زيادة عدد الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالغفار، إن سعى الدولة المصرية لإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة، بهدف تقليل اغتراب الطلاب وتطوير المقررات الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وقدم الوزير الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للتعليم العالى والبحث العلمي، مؤكدًا أن إنشاء فرع لجامعة السويس فى محافظة جنوب سيناء سيعمل على سد احتياجات المحافظة من الخريجين المؤهلين، كما سيساعد فى استمرار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة على كافة المستويات وبمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال جولة وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الأحد بمحافظة جنوب سيناء يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

ووضع وزير التعليم العالى حجر الأساس لفرع جامعة السويس بمدينة أبورديس ليكون هذا الفرع نواة لجامعة جنوب سيناء، وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء، خصصت قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا لإنشاء فرع الجامعة بحى السلام، من أجل التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتكبد مشقة السفر لمحافظات أخرى، موضحًا أن المرحلة الأولى من إنشاء فرع الجامعة ستشهد افتتاح أربع كليات، وهى التربية، الآداب، العلوم، التجارة.