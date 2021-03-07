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وزير الاتصالات: "سيستم" الامتحانات يعمل الآن بكفاءة عالية وتداركنا التعثرات

الأحد، 07 مارس 2021 09:33 م
وزير الاتصالات: "سيستم" الامتحانات يعمل الآن بكفاءة عالية وتداركنا التعثرات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "سيستم" الامتحانات هو مجموعة عناصر من خلاله يتم تلقى الخدمة، حيث إن البنية المعلوماتية واحدة من عناصره، قائلا: "سيستم الامتحانات يعمل بكفاءة".
 
وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة القاهرة والناس، أنه تم إجراء الامتحانات فى بيئة معلوماتية جيدة وذو كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت بسبب قلة القنوات المتاحة للخوادم العاملة على السيستم.
 
وأوضح أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم وتم مساعدة العاملين بالوزارة لمساعدتهم فى حل الأزمة، مؤكدًا أنه كان هناك جهد خارق وشغل جيد فى بناء المنظومة التعليمية عن بعد، إلا أن تعثرات الساعات الأولى من الامتحانات تم تداركها.
 

وزير الاتصالات: 6 مليار جنيه تكلفة ربط 32 ألف مبنى حكومة بألياف ضوئية 

 
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع "مصر الرقمية" وهو التحول الرقمي للدولة خلال الفترة الأخيرة، يتم العمل من خلاله على إيصال 32 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية، بتكلفة 6 مليار جنيه لتواصل الأجهزة والجهات الحكومية دون وسائط متعددة.
 
وأضاف: ترابط الجهات الحكومية يعني ثبات واستقرار في تقديم الخدمة، موضحًا أن هذه الخدمة يتم تطبيقها خلال الـ3 سنوات، وتم الانتهاء من 12 ألف نقطة بين الجهات الحكومية، والعمل مستمر لعام ونصف.
 
وأوضح أن لفظ "سيستم واقع" لا يعني أن هناك بالضرورة عطل بالانترنت، لكن هناك الكثير من العناصر الأخرى المتشابكة ولها تأثير في الشبكة، كأعداد الخودام.

 


وزير الاتصالات

الامتحانات

سيستم الامتحانات

الامتحانات الالكترونية

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