نمو واردات النفط الصينية 4% فى يناير وفبراير بفضل طلب قوى على الوقود

بلغت واردات الصين من النفط الخام 89.57 مليون طن في أول شهرين من 2021، بزيادة 4.1 بالمئة على أساس سنوي و9.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019، وذلك بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد.

توازي شحنات نفط يناير وفبراير 11.08 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات نشرتها إدارة الجمارك اليوم الأحد. ولم تكشف أرقام الواردات لكل شهر على حدة.

ورفعت الصين حصة واردات الخام للكيانات غير الحكومية 20 بالمئة العام الجاري بعد بدء تشغيل وحدات تكرير جديدة في مصاف ضخمة مثل تشجيانغ وشنغهونغ.

ومن المنتظر أن تنخفض مشتريات الخام في الربع الثاني بعدما سجل خام برنت أعلى مستوى في 13 شهرا، مما يُضعف الطلب ويقلص هوامش أرباح المصافي بينما تتأهب لأعمال صيانة مقررة.

وزادت واردات الغاز الطبيعي 17.4 بالمئة إلى 20.80 مليون طن في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، إذ عززت موجات الطقس البارد الطلب على وقود التدفئة. وكانت الواردت في نفس الفترة من 2019 بلغت 17.36 مليون طن.

وارتفعت صادرات منتجات النفط المكررة 1.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير وفبراير لتصل إلى 10.96 مليون طن، وفقا لما أظهرته البيانات.