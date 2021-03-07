مصر للطيران تسير 41 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3321 راكبا

كتبت ــ رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 41 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3321 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بيروت، بغداد، إربيل، لاجوس، انجامينا، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، إسطنبول، امستردام، دبي، روما، ميلانو، عمان، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم)، بالإضافة إلى9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسى علم وطابا)، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3321 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.