اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصانع النجار للملابس تطلق مبادرة لدعم السياحة في مصر

الأحد، 07 مارس 2021 02:42 م
مصانع النجار للملابس تطلق مبادرة لدعم السياحة في مصر مبادرة مصانع النجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مصانع النجار للملابس الجاهزة بإطلاق مبادرة لدعم وتنشيط السياحة في مصر من خلال إنتاج فيديو ترويجي للسياحة في أسوان والجنوب.

 

تأسست مصانع النجار منذ نحو أكثر من خمسين عاما، وتعد صرحا كبيرا من صروح الصناعة في الشرق الأوسط ومكون من مجموعه مصانع متخصصه في المنسوجات.

 

تهدف مصانع النجار إلى توفير منتج بجودة عالية، وسعر مناسب، تحت شعار الجميع يستحق الجودة والذوق الرفيع.

 

توفر  المصانع للعميل جميع احتياجاته من خلال منافذ البيع في القاهرة والجيزة  والإسكندرية، وعدد آخر من المحافظات إضافه إلى التسوق الإلكتروني.

 

يشتهر مصنع النجار بجودة ملابسة القطنية وبأسعاره المناسبة لفئات المجتمع فلدية خطوط إنتاج كبرى لصناعه الملابس القطنية 

كما يهدف المصنع الي تصنيع ملابس بجوده عالميه واسعار مناسبه.

Homewear

Underwear

بالإضافة إلى خط إنتاج لصناعه ملابس الخروج للشباب.

 


مصانع النجار

دعم السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة