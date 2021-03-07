مصانع النجار للملابس تطلق مبادرة لدعم السياحة في مصر

قامت مصانع النجار للملابس الجاهزة بإطلاق مبادرة لدعم وتنشيط السياحة في مصر من خلال إنتاج فيديو ترويجي للسياحة في أسوان والجنوب.

تأسست مصانع النجار منذ نحو أكثر من خمسين عاما، وتعد صرحا كبيرا من صروح الصناعة في الشرق الأوسط ومكون من مجموعه مصانع متخصصه في المنسوجات.

تهدف مصانع النجار إلى توفير منتج بجودة عالية، وسعر مناسب، تحت شعار الجميع يستحق الجودة والذوق الرفيع.

توفر المصانع للعميل جميع احتياجاته من خلال منافذ البيع في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعدد آخر من المحافظات إضافه إلى التسوق الإلكتروني.

يشتهر مصنع النجار بجودة ملابسة القطنية وبأسعاره المناسبة لفئات المجتمع فلدية خطوط إنتاج كبرى لصناعه الملابس القطنية

كما يهدف المصنع الي تصنيع ملابس بجوده عالميه واسعار مناسبه.

Homewear

Underwear

بالإضافة إلى خط إنتاج لصناعه ملابس الخروج للشباب.