مستشفى أسيوط الجامعى يستقبل 28 مريض كورونا للعلاج

أسيوط فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فى بيان له، أن المستشفى الجامعى استقبل 28 حالة كورونا تتضمن 16 حالة مستقرة و12 حالة أخرى بالعناية المركزة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الجامعى الرئيسى يستقبل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا من منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

وكذلك الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة وذلك من خلال المرحلة الأولى التى أعدتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن تخصيص 72 سريرا مجانيا وخاصا بالمستشفى الرئيسى إلى جانب 6 أسرة عادية ومركزة بمستشفى الأطفال لاستقبال الحالات الأقل من 15 سنة.