مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يعلن حصول 52 مواطنا على لقاح فيروس كورونا

بنى سويف هانى فتحى

تواصل مستشفى بنى سويف التخصصي، استقبال المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، للحصول على لقاح فيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي، بالمركز الذى تم تجهيزه بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصي، فى بيان له، إنه عدد المواطنين ممن حصلوا على اللقاح بلغ، حتى الآن، أكثر من 52 مواطنًا ممن قام بالتسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المركز بمبنى العيادات الخارجية على أعلى مستوى لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن الاجراءات تبدأ بتسجيل المريض لبياناته على السيستم الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض، ويحضر للمستشفى بناءًا على رسالة يستقبلها هاتفه المحمول، وكذلك سيستم المستشفى فى نفس الوقت، ليأتى المريض للمستشفى ويحصل على المصل دون عناء.

وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أن مديرية الصحة استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مبنى العيادات بالمستشفى التخصصى بالمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية، حتى نتمكن من إستقبال جميع من يقومون بالتسجيل على الموقع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أنه تم الاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم، والالتزام بمعايير الجودة وسياسة مكافحة العدوى والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان وتم إخطارهم برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة بموعد ومكان التطعيم.