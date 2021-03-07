محافظ بورسعيد يلتقى شبابا اجتازوا مسابقة "مهندسي التنظيم" للعمل بالأحياء

بورسعيد محمد فرج

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، الشباب الذين اجتازوا اختبارات مسابقة "إدارة التنظيم" بالأحياء، وذلك فى إطار توجه المحافظة نحو تطوير العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعانة بالكوادر الشبابية المؤهلة فى الأحياء بالمحافظة.

وأعلنت محافظة بورسعيد عن مسابقة لاختيار عدد من الشباب الحاصلين على بكالوريوس هندسة للعمل بعقود موقتة بالأحياء كمهندسين تنظيم، وقامت المحافظة بإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين، وتم اختيار الشباب الذين اجتازوا الاختبارات بالتقدير الأعلى ثم المقابلات الشخصية، للعمل فى الأحياء كمهندسين تنظيم.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الاستعانة بالشباب بإدارات الديوان العام كانت من أهم خطوات التطوير الإدارى الذى حققته المحافظة مؤخرا، موجها الشباب للاستفادة من خبرات العمل، والعمل على تطوير الذات وخدمة المواطنين على أعلى مستوى بما يحقق اهداف التطوير والتنمية المنشودة ببورسعيد.