محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع مسجد ناصر ببنها ضمن تطوير كورنيش النيل

القليوبية إبراهيم سالم

أجري عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع جامع ناصر بمدينة بنها، والذى تم البدء في رصفها مساء أمس يرافقه المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة علي التطوير المنشود والذي يمس الحياة اليومية للمواطنين، وبناء على ما تقوم به محافظة القليوبية من تطوير لطريق كورنيش النيل بمدينة بنها – عاصمة المحافظة – بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسيه الأخري في بنها التى تتضمن شارعي فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا ووابور الثلج. و

وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لتسهيل الحركة المرورية بالشارع، كما تابع الهجان أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والتى تشمل وضع الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين.

كما تابع المحاف، أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وشدد المحافظ على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.

يأتى ذلك فى إطار أعمال التطوير التى تتم فى الشارع من أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجاروذلك بطول الشارع، كما تم دهان الأسوار، مشددا أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق و التطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.



محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع مسجد ناصر (1)



محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع مسجد ناصر (2)



محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع مسجد ناصر (3)



محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع مسجد ناصر (4)