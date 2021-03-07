اليوم السابع
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محافظ الشرقية يطمئن على توافر لقاح كورونا بمكتب صحة الزقازيق.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 06:42 م
محافظ الشرقية يطمئن على توافر لقاح كورونا بمكتب صحة الزقازيق.. صور محافظ الشرقية يطمئن على توافر لقاح كورونا فى الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية زيارة تفقدية لمكتب صحة الزقازيق ثان للاطمئنان على توافر لقاح فيروس كورونا المستجد والذي يتم تقديمه لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

واطلع المحافظ على سجل التطعيمات بالمكتب للتعرف على أعداد المستفيدين من المبادرة والذين تلقوا لقاح كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث تبين تطعيم 163 فردا منذ انطلاق المبادرة يوم الخميس الماضى.

كما حرص المحافظ على تفقد ثلاجات حفظ الطعوم للتأكد من حفظها في درجات تبريد مناسبة لمدة 48 ساعة، وكذلك التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية.

وأكد محافظ الشرقية الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي، مشيداً بدور جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة على جهودهم المخلصة وشجاعتهم فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

 

محافظ الشرقية ووكيل الصحة
محافظ الشرقية ووكيل الصحة

 


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