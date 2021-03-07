محافظ السويس يتابع علاج رجل مرور صدمه طفل بدراجة نارية

السويس- سيد نون

صدم طفل 14 عاما، أحد رجال المرور بدراجة نارية أمام مدرسة الإعدادية القديمة بنات بالسويس، خلال تواجد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بالمدرسة لتفقد لجان امتحان الإعدادية.

وتسبب الحادث فى إصابة رجل الشرطة بمرور السويس بـ"بلع لسانه" وقام أطباء مديرية الصحة الذين كانوا متواجدين بالقيام بالإسعافات السريعة لرجل شرطة المرور وتمكنوا من إنقاذه.

وقام محافظ السويس بالتواجد معهم حتى تم الاطمئنان على رجل شرطة المرور والذى تم نقله الى مستشفى السويس العام للعلاج، وطلب محافظ السويس من وكيل وزارة الصحة، متابعة الحالة الصحية لرجل شرطة المرور للاطمئنان عليه.

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تفقد لجان امتحانات الإعدادية بمدرسة السويس الإعدادية القديمة للبنات. وقال مصدر طبي، إن رجل الشرطة ابتلع لسانه بعد اصطدام الدراجة النارية به، كما أصيب بإصابة بالرأس، وحاليا حالته مستقرة.

وقامت الشرطة بالتحفظ على الطفل والدراجة النارية التى صدمت رجل الشرطة.