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محافظ البحر الأحمر: إخلاء عقار بالغردقة بعد سقوط جزء من سقفه

الأحد، 07 مارس 2021 06:52 م
محافظ البحر الأحمر: إخلاء عقار بالغردقة بعد سقوط جزء من سقفه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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انتقل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الأحد، لمنطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة لمعاينة عقار سقط جزء من سقفه، حيث كلف بإخلاء العقار بالكامل من السكان حرصاً على سلامتهم، وتشكيل لجنة هندسية فوراً لدراسة أسباب سقوط جزء من السقف، وبتوفير شقق سكنية بديلة لسكان العقار لحين انتهاء المعاينات الفنية والتأكد من سلامة المبنى.

واطمأن محافظ البحر الأحمر علي السيدة المصابة في انهيار جزء من سقف العقار، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام، وقام بزيارتها وتابع تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لها، وحالتها مستقرة.

وكان سيدة تدعي سماح مسعد، فى العقد الخامس من العمر، تعرضت للإصابة إثر سقوط جزء من سقف أحد العقارات بمنطقة ابو عشرة بمدينة الغردقة، وتم نقلها لمستشفى الغردقة العام للاطمئنان لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة .


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