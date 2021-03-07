ما هو العلاج بالحجامة؟ تعرف على إجراءات وفوائد ومخاطر الطب الصيني البديل

كتبت هند عادل

الحجامة هي نوع من العلاج البديل، نشأ في الصين، بالإضافة إلى أنه أحد أقدم الطرق وأكثرها فعالية لإزالة السموم من الجسم، وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS .

طريقة العلاج بالحجامة



يتم إجراء الحجامة بطرق مختلفة وتشمل:

الحجامة الجافة، الحجامة الرطبة، حجامة النار، الحجامة الزيتية

الفوائد الصحية للعلاج بالحجامة



الحجامة تقلل الألم والالتهاب.

يساعد على تحسين تدفق الدم.

طريقة علاج غير مكلفة.

يساعد على استرخاء الجسم والعقل.

يسهل الشفاء ويقوي جهاز المناعة.

يمكن أن يساعد في علاج اضطرابات الدم.

كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالصداع النصفي والاكتئاب والقلق.

مخاطر العلاج بالحجامة

الشعور بالدوار بعد العلاج

تندب الجلد

كدمات

خطر العدوى إذا لم يتم الحفاظ على النظافة المناسبة، هناك تقاليد وثقافات حول العالم لها طرق مختلفة لضمان صحة أفضل في الواقع، حتى بين جميع التقاليد والثقافات القديمة، أصبحت اثنتان منها تحظى بشعبية كبيرة، حتى في الغرب، ويريد الناس من جميع أنحاء العالم الانخراط فيها وجني ثمارها وتشمل هذه العلاجات الطب البديل الصيني مثل العلاج بالإبر والوخز بالإبر وحتى الحجامة وكذلك الطب الهندي الذي يشمل اليوجا والأعشاب والتوابل لعلاج الالتهابات والوقاية منها، وأكثر من ذلك، وأصبحت الحجامة شكلاً شائعًا من أشكال الطب البديل ليس فقط لعامة الناس ، ولكن حتى للمشاهير.