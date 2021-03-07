كيف غيرت الدولة شكل مدينة الفسطاط وتحويلها لمنطقة جذب سياحى

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ الدولة عددا من المشروعات القومية لاستعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى، ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع إعادة تكوير منطقة الفسطاط الواقعة خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة.

ويعرص "اليوم السابع" أهم المشروعات الجار تنفيذها بممطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة كالتالى..

1- يتم تنفيذ أعمال تطوير لسور مجرى العيون المحيط بمنطقة الفسطاط

2- جار تنفيذ مشروع تطوير عين الصيرة بمحيط متحف الحضارات

3- جار تنفيذ مشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بعد إزالة العشوائيات

4- يتم تنفيذ مخطط مبانى الأنشطة الترفيهية والتجارية والثقافية بمحيط سور مجرى العيون

5- جار إنشاء 70 وحدة سكنية خلف سور مجرى العيون كمرحلة أولى

6- إجمالى عدد الوحدات الجارى تنفيذها خلف السور 1286 وحدة تقريبا

7- من المقرر أن يتم نقل سكان المناطق العشوائية خلف السور لوحدات بديلة فى المراحل القادمة

8- تم نقل المدابغ الكائنة خلف سور مجرى العيون لمدينة الروبيكى قبل بدء المشروع