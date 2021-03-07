اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 09:02 م
خالد صلاح
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كيف تساهم الابتسامة والسعادة فى زيادة عمرك الافتراضى وخفض الوفيات بنسبة 19%

الأحد، 07 مارس 2021 08:00 م
كيف تساهم الابتسامة والسعادة فى زيادة عمرك الافتراضى وخفض الوفيات بنسبة 19% الابتسامة تؤثر على صحة كبار السن
ندى سليم

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توصل الباحثون إلى أن الشعور بالسعادة والابتسامة الدائمة أدت الى خفض معدل الوفيات بنسبة 19٪، نظرا لأن استقرار الحالة النفسية والشعور بالسعادة والابتسامة المستمرة تعزز الجهاز المناعى لكبار السن، بعد أن تبين أن تجربة المشاعر الإيجابية ترتبط بمناعة أكبر.

 
السعادة تعزز مناعتك وتزيد من عمرك الافتراضى
السعادة تعزز مناعتك وتزيد من عمرك الافتراضى

وتبين أن أولئك الذين لم يستمتعوا بالحياة كانوا أكثر عرضة لخطر الموت في وقت مبكر بثلاث مرات من أولئك الذين استمتعوا بالحياة وشعروا بالسعادة وكان ذو ابتسامة دائمة، كما توصل الباحثون أن السلوك العقلي الإيجابي يمكن أن يطيل من عمرك خاصة للذين يتراوح أعمارهم بين 52 الى 79 عاما.

اعتمدت النتائج على فحص مدى تأثير السعادة على المشاركين على قدرتهم الصحية، حيث تبين أن تراجع معدل الوفيات  لعدم شعورهم بالكآبة، مما يشير إلى أن الأشخاص البائسين أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 4%.

وتشير نفس الإحصائيات أيضا إلى أن عمرك الافتراضى يزيد بنسبة 4% إذا اخترت أن تعيش سعيدا، حيث أوضح الباحثون أن السعادة والابتسامة  كان لها تأثير إيجابي على طول العمر.


فوائد الابتسامة

فوائد الضحك

كبار السن والسعادة

اهمية السعادة على صحتك

فوائد السعادة على الصحة

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