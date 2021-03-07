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قنصل مصر فى الرياض يؤكد اهتمام السلطات المصرية بقضية مقتل مواطن بالسعودية

الأحد، 07 مارس 2021 07:03 م
قنصل مصر فى الرياض يؤكد اهتمام السلطات المصرية بقضية مقتل مواطن بالسعودية السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب : أحمد جمعة

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تواصل وزارة الخارجية متابعة واقعة مقتل المواطن المصري "عشري محمد حسن" بالرياض، حيث قام الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل جمهورية مصر العربية في الرياض، صباح اليوم الأحد، بزيارة مصلحة الطب الشرعى، وعقد اجتماعا مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وبسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن فى أسرع وقت.

 

كما قام القنصل بزيارة المواطن المصرى المصاب فى الحادث "حسين أسامة محمد حسن"، بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية. 

 

هذا، وتستمر القنصلية فى التواصل بشكل مستمر مع ذوى المتوفى لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول، والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

 


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