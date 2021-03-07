اليوم السابع
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قصة طالبة جامعية بدمياط تعلم الإنجليزية من خلال السوشيال ميديا بالمجان.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 03:00 ص
قصة طالبة جامعية بدمياط تعلم الإنجليزية من خلال السوشيال ميديا بالمجان.. صور
دمياط - معتز الشربينى

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"خيركم من تعلم العلم وعلمه"، هذا هو لسان حال طالبة جامعية بجامعة دمياط، قررت ألا تحتفظ بالعلم لنفسها فقط، لكن تساعد الآخرين، فقررت تعلمهم الانجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، "اليوم السابع" التقى مع الطالبة نتعرف على فكرتها في مساعدة الآخرين على تعلم اللغة الانجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمجان. 

رنا رائد عوف طالبة جامعية بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الانجليزية كلية التربية بدمياط، طالبة مثالية على الكلية لمدة عاملين، والأولى على قسم التربية شعبة اللغة الانجليزية، والثانية على كلية التربية.
 
 تقول رنا عوف: أحب  اللغة الانجليزية منذ صغري لأن والدي كان يعمل معلم للغة الانجليزية وكنت  اتعلم منه القراءة الصحيحة وحفظ الكلمات وقواعد اللغة ورغم أنني حصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة وكنت 21 على الجمهورية، وكان بإمكاني دخول اى كلية من كليات القمة فى هذا التوقيت إلا اننى قررت أن التحق بكلية التربية شعبة اللغة الانجليزية تحديدا من حبى فى هذه المادة، وحبى في مهنة  التدريس، وكنت  متفوقة على مدار دراستي طوال السنوات الثلاث. 
 
 قررت أن أساعد من حولي فى تعلم اللغة الانجليزية ونشر ثقافتها من كلمات ونطق صحيح وقواعد اللغة، اعلم أن الناس مرتبطة  بوسائل التواصل الاجتماعي والميديا، فقررت أن أنشأ بيدج على فيسبوك وقناة خاصة على اليوتيوب لتعليم الانجليزية بالمجان ولجميع الفئات، الحمد لله في فترة بسيطة جذبت  عدد كبير من المستخدمين على الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب أعلمهم الكلمات الصحيحة والنطق الصحيح، والفرق بين الكلمات، و قواعد اللغة، 
 
من خلال الدروس لاحظت أن المهتمين والمرتبطين بهذه الدروس لايرتبط بسن معين، أو عمل معين ولكن هناك كثير من الناس تدخل تستفسر عن الفارق بين كلمتين متشابهتين في النطق، أو عن قواعد لغة معينة للطلبة، أو ترجمة جزء معين لطلبة الكليات أو المدارس، ولكن الموضوع أصبح بالنسبه لي محبب جدا وعشيقته، خاصة عندما تشعر انك تقدم شىء مفيد لمن حولك، وتضيف اتعامل من خلال هذه الدروس على  البساطة والابتسامة حتى تكون الماده العلمية سهلة وبسيطة و يقبل عليها الناس، بعيدا عن التعقيد واستخدام اسلوب منفر. 
 
وأضافت: أتمنى التوسع فى هذا المجال، ومساعدة أكبر عدد ممكن من راغبى تعلم اللغة الانجليزية، أن الانجليزية لم تعد رفاهية في هذا الوقت، ولكن ضروره من الضروريات لأن جميع الأدوات والأجهزة وكل ما حولنا خاصة أجهزة الموبايل والكمبيوتر يتعلق باللغة الانجليزية. 
 
رنا رائد عوف (1) 
 
 
 
 
رنا رائد عوف (2)
 
 

 

رنا رائد عوف (3)
 

 

 
 
 

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