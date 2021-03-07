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فوربس تعلن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2021 و15 مصريا ضمن القائمة

الأحد، 07 مارس 2021 02:36 م
فوربس تعلن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2021 و15 مصريا ضمن القائمة فوربس تعلن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2021
كتب: مدحت عادل

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أعلنت مجموعة فوربس قائمة "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021"، والتي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.
 
وتصدر القائمة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين المصريين في القائمة ، التي ضمت كلا من الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة ، رئيس البنك الأهلى المصرى، وحاتم دويدار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وحسين أباظة الرئيس التنفيذى  بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وباسل جمال ، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل اللبان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلى المتحد والعضو المنتدب.
 
وتشمل القائمة أيضا هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأسامة بشاى ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وإلهام محفوظ ، رئيس الجهاز التنفيذي البنك التجارى الكويتي، ورشدي زكريا ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعادل حامد ، الرئيس التنفيذي شركة المصرية للاتصالات، وشريف بشارة ، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وسيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وكريم عوض.
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سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب

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فوربس تعلن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2021

 


فوربس

الرؤساء التنفيذيين

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اقتصاد مصر

البنك الأهلى

البنك التجارى

أوراسكوم

هشام طلعت مصطفى

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