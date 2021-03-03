الكبير كبير.. "طلعت مصطفى" أفضل مطور عقارى مصرى يتحدى كورونا ويحقق 20% نموًا فى الإيرادات

مثلما يظهر معادن الرجال وقت الشدائد، تظهر قوة الأداء المالى للشركات وقت الأزمات، وما أصعب من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد لتكشف مدى قوة الكيانات والمؤسسات الاقتصادية، وكشفت النتائج المالية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، عن نجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تحدي جائحة كوفيد 19 وتحقيقها نموًا في الإيرادات بنسبة 20%، ومواصلة تصدرها حجم مبيعات السوق العقاري في مصر، وكذلك استمرار زيادة رصيد الوحدات المباعة لتبلغ 50.7 مليار جنيه مقابل 49.5 مليار جنيه خلال العام السابق.

وجاءت الزيادة فى إيرادات مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة لتحقق 14.087 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بمبلغ 11.743 مليار جنيه إيرادات محققة خلال عام 2019 بنسبة نمو 20%، بفضل قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه تقريباً، والناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من بنكا الأهلي المصري ومصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي، والتي مكنت المجموعة من استيعاب أثر الانخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي عن الآثار الناتجة عن جائحة كوفيد-19.



مجموعة طلعت مصطفى

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغت 1.671 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 1.872 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.23 جنيه مقابل 0.23 جنيه بعام 2019.

أما بالنسبة للمبيعات، واصلت مجموعة هشام طلعت مصطفى، تصدر السوق العقاري في مصر من حيث حجم المبيعات بإجمالي 16.6 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ وقدره 50.7 مليار جنيه مقابل 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستثمار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، وسيتم إثبات هذه الرصيد من الوحدات المباعة كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2021 حتى 2024.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حلت بالمركز الخامس بقائمة مجلس فوربس الأمريكية، لأقوى شركات العقارات والإنشاءات في الشرق الأوسط للعام 2020، والتي ضمت 8 شركات حققت مبيعات بلغت 11.7 مليار دولار، بإجمالي أرباح 3.5 مليار دولار، وتمتلك حجم أصول 90 مليار دولار وتبلغ قيمتهم السوقية 25.7 مليار دولار.