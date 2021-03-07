فوائد التمر باللبن لا حصر لها.. أبرزها يمنحك الطاقة ويحارب الأنيميا

كتبت فاطمة خليل

فوائد التمر باللبن الصحية عديدة، فهل تعلم أن شرب الحليب مع التمر يمكن أن يقوي المناعة ويحميك من الأمراض المختلفة، وكذلك فهو يناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال إلى كبار السن، كل ما عليك لتحضير التمر باللبن هو أن تضع بعض التمر في كوب من الحليب الدافئ وتتركه طوال الليل حتى يمتص مكونات الحليب ثم تشربه في الصباح لتستفيد بفوائد التمر باللبن، في هذا التقرير نتعرف على فوائد التمر باللبن، وفقاً لموقع "girlicious".



فوائد التمر باللبن

فوائد التمر باللبن

فوائد التمر باللبن تشمل العديد من الأشياء، وهو من المشروبات الشهيرة في شهر رمضان المبارك لكن جعله جزءًا من نظامك الغذائي سيحدث تغييرًا في صحتك ووقايتك من الأمراض.

تحسين قوة العضلات

التمر غني بالبروتين وكذلك الحليب عند الجمع بينهما، فإنها تعطي محتوى إضافيًا من البروتين، ما يمنح كثافة جيدة للعظام وصحة العضلات يفضل هذا عادة أثناء التدريبات والتمارين الرياضية.

يعطي النشاط والطاقة للجسم

في الصباح، نميل إلى تناول كميات أقل من المعدة، ما يؤدي إلى التعب والضعف والتمر مع الحليب في الصباح يمنح جسمك النشاط، حيث يحتوي التمر على الجلوكوز والفركتوز، ما يمنح الجسم الطاقة ويحافظ على القدرة على التحمل طوال اليوم.



فوائد التمر باللبن

يحارب فقر الدم

يحتوي التمر والحليب على الحديد من خلال تناول هذا المشروب بانتظام، ستحصل على كمية كبيرة من الدم وتتخلص من فقر الدم.

يعطي بشرة لامعة وصحية

من يعاني من التجاعيد أو حب الشباب أو أي مشاكل جلدية أخرى مشروب التمر باللبن هو الأفضل يعمل التمر مع الحليب على زيادة الدورة الدموية في الجسم والوجه ، مما يمنحك بشرة متوهجة ولامعة.

سهل الهضم

يحتوي التمر والحليب على الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي من خلال هذا يمكن للمرء أن يكون لديه حركات أمعاء سهلة، وسهل الهضم ويفضل هذا المشروب لكبار السن الذين يعانون من مشاكل الإمساك فوق سن الستين.



فوائد التمر باللبن

يحسن صحة الدماغ

فيتامين ب 6 الموجود في هذا المشروب يزيد من قوة المخ والذاكرة يجب إعطاء هذا المشروب للأطفال على معدة فارغة، فهو يعطي قوة ذاكرة فائقة.

تخفيف آلام المفاصل

يحتوي التمر بالحليب على نسبة عالية من الكالسيوم ، مما يعطي صحة العظام ويخفف من آلام المفاصل ويزيد من كثافة العظام. يجب أن يؤخذ هذا للنساء في سن الأربعين. لأنه بعد سن الأربعين تقل كثافة العظام وتبدأ آلام المفاصل.

يساعد في زيادة الوزن

يساعد الحليب الممزوج بالتمر على زيادة الوزن سيكون تناول السعرات الحرارية أعلى من تلك المحروقة لذلك ، فهو نظام غذائي سهل لزيادة الوزن. خاصة للأطفال في سن 9-14 سنرى عملية اكتساب سهلة، إذا تم إعطاء هذا المشروب بانتظام.

يزيل الحساسية

الآن مع اقتراب مواسم الشتاء والأمطار، تأتي الحساسية الموسمية مع كل تغيير موسمي ها هي وصفة الأمهات اللواتي سئمن من الذهاب إلى الأطباء. هذا المشروب الصحي هو المشروب الاستثنائي للأطفال، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات ، مما يقي من الالتهابات.