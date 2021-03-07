اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق كلى لمطلع الدائرى من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية لمدة يومان

الأحد، 07 مارس 2021 01:37 م
غلق كلى لمطلع الدائرى من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية لمدة يومان الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية، وذلك لمدة يومان ابتداء من صباح غدا الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 9 مارس الجارى على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا، وذلك فى إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الاسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائرى.

وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى على النحو التالى:- القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى والمؤدى الى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات الاتية:-

- الصعود أعلى الطريق الدائرى القادم من أحمد عرابى اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعى واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

- الصعود أعلى محور روض الفرج فى الاتجاه المؤدى الى مناطق طريق القاهرة - الإسكندرية ثم النزول مرة آخرى اتجاه منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية .


الطريق الدائرى

محاظ الجيزة

غلق الدائرى

الدائرى

غلق مطلع الدائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة