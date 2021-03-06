هيئة الطرق تخطط لإنهاء تطوير وتوسعة الدائرى أواخر العام الجارى

كتب رضا حبيشى

تخطط هيئة الطرق والكبارى للانتهاء من أعمال تنفيذ خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى الممتد بطول 106 كم حول القاهرة الكبرى بالكامل مع نهاية 2021، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 أو 7 حارات بكل اتجاه، مع تخصيص حارتين فى المنتصف منعزلتين لسير الأتوبيسات الترددية التى تعمل بالغاز، والتى تخطط الحكومة لتسييرها على الدائرى فى أعقاب الانتهاء من تنفيذ خطة تطويره.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إنه تجرى حاليا أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مساره ونزع ملكية العقارات المطلوب إزالتها لتوسعة الطريق، وأنه مخطط الانتهاء من تنفيذ القطاعات الجارى تنفيذها حاليا مع نهاية يونيو المقبل، على أن يجرى الانتهاء من باقى قطاعات الطريق نهاية العام عقب الانتهاء من نزع ملكية العقارات المحدد إزالتها لتوسعة الطريق.

وأضافت المصادر، أن خطة تطوير الطريق تشمل إنشاء مطالع ومنازل جديدة محددة ومخططة بدقة بطول الطريق مع إلغاء المطالع والمنازل العشوائية الموجودة حاليا فى بعض قطاعات الطريق، بالإضافة لتوسعة الطريق ليصل إلى 16 أو 14 حارة بدلا من 8 حارات تمثل عدد الحارات الحالية باتجاهى الطريق.

وأوضحت المصادر، أنه مع انتهاء مشروع تطوير وتوسعته بالكامل سيتم تسيير الأتوبيسات الترددية عليه فى الحارات التى سيجرى تخصيصها فى المنتصف بواقع حارة لكل اتجاه لامتصاص الكثافات المرورية، مع إلغاء المواقف العشوائية الموجودة حاليا على الطريق وإنشاء بدلا منها مواقف انتظار للأتوبيسات الترددية أسفل الطريق وربطها بحارات الأتوبيسات الموجودة منتصف الدائرى عبر كبارى علوية حتى لا تتقاطع مع باقى حارات الطريق.

وأشارت المصادر، إلى أنه مع انتهاء تطوير الطريق سيكون مراقبا بالكامل بشبكة كاميرات لإحكام السيطرة المرورية عليه ضمن نظام النقل الذكى الذى سيجرى تطبيقه على الطريق السريعة، حيث محدد الدائرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع نظام النقل الذكى، وسيتزامن ذلك مع وقف سير الميكروباص بطول الدائرى عقب انتهاء مشروع تطويره وقصر الحركة عليه على السيارات الملاكى والأتوبيسات الترددية.

وتجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق فى المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي، حيث يتم إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وطريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائرى فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى 7 حارات بكل اتجاه.

كما يجرى أيضا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة للطريق فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم لتصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، كما أنه تجرى حاليا أعمال رفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.