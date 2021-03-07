طلاب الشهادة الاعدادية يبدأون الامتحان متعدد التخصصات فى المدارس

كتب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول متعدد التخصصات فى المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية، ويؤدى الطلاب الامتحان لمدة ساعتين من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحاً، فى 35 سؤالاً ويجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة لأن الامتحان عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية، بحيث لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وتابعت أن الطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، ولكنه لم يحصل على 25% في المادة، فعليه التقدم لامتحان تكميلي، وُيعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

وأضافت أن مجموع الطالب يتم حسابه وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما يتردد بشأن اعتبار امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب مضافا للمجموع الكلى غير صحيح، وأن الطالب يحاسب فقط على مجموع الترم الثانى ويكون من 280 درجة.