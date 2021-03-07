صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كليتى الحاسبات والتربية الرياضية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى فى كليتى الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية، رافقه الدكتور رضا صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أسامه أبو سعدة ،عميد كلية الحاسبات والمعلومات ،والدكتور عبد الحليم عكاشة ،عميد كلية التربية الرياضية .

والتقى رئيس الجامعة أثناء تفقده للجان الامتحانات بالطلاب وأجاب عن استفساراتهم واطمأن على مدى توافق الأسئلة مع المقرر وأشاد بالاستعدادات التى نفذتها الكليات فى تنظيم اللجان لتحقيق التباعد وإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى تعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة ، وكذلك استعداد الطاقم الطبى بالكليات وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية ، مؤكداً على اهتمام وحرص إدارة الجامعة بتيسير عملية الامتحانات على الطلاب وتذليل كل العقبات ومتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.



بوابات الكترونية وقياس درجة الحرارة بجامعة كفر الشيخ



تطبيق الاجراءات الاحترازية اثناء دخول الطلاب