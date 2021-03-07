صعود بورصة مسقط للجلسة التاسعة مدفوعة بارتفاع 21 سهمًا على رأسها "الكابلات العمانية"

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة التاسعة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% رابحاً 2.408 نقطة ليغلق عند مستوى 3655.168 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال عبر تنفيذ 562 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفع 21 سهماً على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 5.93%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 5.43%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.76%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "بنك أهلي حق أفضلية" بنسبة 43%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 4.21%، ثم سهم "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 829.3 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت شركة المطاحن العمانية، تعيين طلال بن دادالله الزدجالي رئيسًا لوحدة التدقيق الداخلي بالشركة، وباشر العمل في الشركة بتاريخ 4 مارس الجاري.

وكانت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة عمان للاستثمارات والتمويل من 200 مليون سهم إلى 237 مليون سهم بعدد أسهم مجانية 37 مليون سهم بسعر ريال عماني للسهم، في السوق النظامية، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر عام 2020 المتعلق بزيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص لصالح مساهمي الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة (الشركة المندمجة).

كما أعلنت سوق مسقط، إلغاء إدراج الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة من سوق المتابعة، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر بحل واندماج الشركة مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل.