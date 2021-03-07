سيناتور جمهورى: رغبة بايدن بتخفيف عقوبات إيران شجعتها على التصعيد ضد الحلفاء

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، إن رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخفيف العقوبات على إيران شجعتها على التصعيد ضد حلفائنا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وكان أنتونى وزير الخارجية الأمريكي، قال إن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ وتواصل اتخاذ خطوات تجعل برنامجها النووي أشد خطورة، مضيفا أن طريق الدبلوماسية مفتوح في ما يتعلق بملف إيران النووي والكرة في ملعبها.

وفى وقت سابق قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع باهتمام كبير إلى رغبة إيران في المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: جادون فيما يتعلق بوضع قيود تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، متابعا: نرحب بنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بإيران.