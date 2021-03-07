سفير اليونان بالقاهرة: استثماراتنا بمصر تبلغ 3 مليارات دولار

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قال سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس جاريليديس، أن الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات إلى خمسة أضعاف ، وأن اليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، لتعود بالخير و النفع علي البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية محمد الشريف لسفير اليونان، لبحث سبل تعزيز التعاون و توطيد العلاقات التي تربط الجانبين على كافة الأصعدة، وذلك بحضور قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية اثاناسيوس كوتسينوس.

وأوضح أن عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 104 مشروعات، موزعة على عدة قطاعات إنتاجية وخدمية، ويأتي أبرزها: قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع صناعة النسيج وقطاع مواد البناء، وكذا صناعة الأغذية والخدمات التجارية والاستشارية و مشروعات النقل والخدمات العامة، منوها بأنه يطمح للعمل على مستوى بلديات إسكندرية وأثينا وذلك لدعم بعضهم البعض تمهيدا للمرحلة ما بعد كورونا.

ومن جانبه، رحّب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر واليونان، وأن تاريخ العلاقات بين مصر واليونان يعود إلي ما قبل الميلاد بنحو 300 عاما، حيث ترجع إلى نشأة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر، مضيفا أنه توجد في مصر جالية يونانية كبيرة العدد، وبالمثل توجد في اليونان جالية مصرية كبيرة.

وأكد "الشريف" استعداده التام للتعاون مع الجانب اليوناني، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.