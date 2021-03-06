أسعار الذهب اليوم السبت 6 - 3 - 2021 في مصر

ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6 مارس 2021 ، حيث تسجل أسعار الذهب في السوق المصري استقرار ملحوظ عند 752 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعات ملحوظة لهذا الأسبوع، مع الهبوط الكبير الذى سجلته أونصة الذهب عالميًا إلى ما دون 1700 دولار، قبل أن تعاود الصعود مجددًا إلى 1701 دولار عند صياغة هذا التقرير.

وول ستريت أغلقت على ارتفاع كبير أمس الجمعة بعد جلسة متقلبة، إذ انتعش ناسداك في ختام أسبوع شهد تواصل نزوله بنحو عشرة بالمئة عن قمة قياسية بلغها في وقت سابق.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.86% إلى 31497.94 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.95% إلى 3841.78 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.55% إلى 12920.15 نقطة.