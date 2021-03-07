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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 7-3-2021 بالبنوك

الأحد، 07 مارس 2021 03:35 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 7-3-2021 بالبنوك درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 7-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.20 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء .
 
4.29 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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اخبار الاقتصاد

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