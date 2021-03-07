سؤال الساعة.. إنتاج الذهب فى مصر ممتاز فلماذا لا نصدر المشغولات؟

كتب – إسلام سعيد

إنتاج مصر من الذهب كبير جدا، فالسوق يستوعب تقريباً 70 ألف كيلو سنويًا ، ويمكن مضاعفة الإنتاج من أجل التصدير، لكن لا يتم تصدير الذهب في صورة مشغولات ويتم تصديره خام، فما هو السبب؟.

وقال محسن فوزي أحد مصنعي الذهب، إن الأزمة التي كانت تواجه تصدير الذهب هو دمغ الذهب بالطريقة اليدوية ، وهذا كان يعرض المشغولات الذهبية المصرية لتشوهات كبيرة، وهذا بالتأكيد كان يتسبب في رفض قبولها لدى الأسواق التصديرية.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه حاليًا لدمغ الذهب بالليزر وهذا سيساهم في حل أزمة الدمغ التقليدي، لكن لا يزال سوق تصدير الذهب يعاني من رسوم التثمين المحددة بـ 1 % والتي تضع عبئا على كاهل المصانع والمصدرين، وإذا تم إزالة هذه الرسوم سيتجه السوق نحو التصدير.

وتابع، أنه لا تزال عمليات التجارب قائمة على الدمغ بالليزر ولا يمكن معرفة موعد محدد لها، والسوق حاليًا به منتجات كبيرة تم دمغها بالطريقة التقليدية وإعادة دمغها ستتطلب فترة زمنية كبيرة.