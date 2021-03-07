اليوم السابع
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روسيا تسجل 10595 إصابة و368 وفاة جديدة بكورونا

الأحد، 07 مارس 2021 09:55 ص
روسيا تسجل 10595 إصابة و368 وفاة جديدة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت روسيا اليوم الأحد 10595 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 1534 في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و322776.

وقالت السلطات إن 368 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 89094.

 


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