روسيا تسجل 10595 إصابة و368 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأحد 10595 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 1534 في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و322776.
وقالت السلطات إن 368 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 89094.
مشاركة
سجلت روسيا اليوم الأحد 10595 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 1534 في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و322776.
وقالت السلطات إن 368 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 89094.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة