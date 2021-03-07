خلافات زوجية وراء إلقاء سيدة نفسها من الطابق الرابع فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية بإلقاء نفسها من نافذة الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، وأكدت التحريات أن السبب وراء تصرفها خلافات أسرية مع زوجها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط سيدة من نافذة الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن السيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، نشبت بينها مشادة كلامية وزوجها، بسبب خلافات أسرية، مما دفعها إلى إلقاء نفسها من النافذة، وتحفظ رجال المباحث على زوج السيدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.