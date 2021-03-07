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تونس: 37 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8167 حالة

الأحد، 07 مارس 2021 01:00 ص
تونس: 37 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8167 حالة فيروس كورونا
كتب أحمد علوى

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء امس السبت، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و167 حالة.

وأوضحت الوزارة امس الاول الجمعة فى بيانها، أنه تم تسجيل شفاء 516 حالة من الإصابة بالفيروس، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد.
 
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين، الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء، بلغ 10 آلاف و473 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 268 حالة، إلى جانب 104 مرضًي على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 
 

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