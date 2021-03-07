تعطل بورصة قطر اليوم الأحد بمناسبة يوم البنوك

كتب هانى الحوتى

أعلنت بورصة قطر ، تعطلها اليوم الأحد، على أن يستأنف الدوام الرسمي غدًا الاثنين، وذلك بناءً على تعميم هـيئة قطـر للأسـواق المـالـية رقـم م.ر.ت-28-2021 وتعـميم مـصـرف قـطـر المـركـزي رقــم (إ ر 3) لسنة 2021 والخاص بعطلة يوم البنوك العاملة بدولة قطر.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة 1.15% خاسرًا 116.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 8.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 579.634 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 1.17 مليار سهم بقيمة 2.38 مليار ريال عبر تنفيذ 61.01 ألف صفقة، وهبط 17 سهمًا فيما ارتفع 30 سهمًا، واستقر سهم واحد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.14%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.29%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.61%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.1%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020- حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.