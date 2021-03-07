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تجديد حبس خادمة وصديقها بتهمة سرقة سيارة شقيقة روبى 15 يوما

الأحد، 07 مارس 2021 01:49 م
تجديد حبس خادمة وصديقها بتهمة سرقة سيارة شقيقة روبى 15 يوما الممثلة كوكى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة، تجديد حبس خادمة استعانت بعاطل لسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبى، بمنطقة التجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكى، شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة كوكي خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة، وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

شقيقة الفنانة روبى

الممثلة كوكى

كوكى

كوكى شقيقة روبى

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سرقة كوكى

سرقة الفنانة كوكى

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