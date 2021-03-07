بريطانيا: تطعيم أكثر من 22 مليون بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا، عن تطعيم أكثر من 22.2 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت السلطات البريطانية أنه لا وفيات خلال 28 يوما لمن جاءت نتيجة مسحته إيجابية بكورونا.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مدارس إنجلترا جاهزة لإعادة فتح أبوابها اعتبارا من يوم غد الإثنين، في إطار خطة التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا، معربا عن أمله في أن يسير كل شيء كما هو مخطط له.

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارة لمركز تطعيم شمال لندن اليوم الأحد، قال جونسون: "غدا يمثل الخطوة الكبيرة على خارطة الطريق التي نأمل أن تكون خارطة طريق للحرية"، لافتا إلى أن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد هي ما جعل تلك الخطوة ممكنة، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأضاف "آمل جدا أن ينجح الأمر، وأن يسير كل شيء وفقًا للخطة، وأن يعود جميع الأطفال وجميع الطلاب إلى المدارس غدًا"، معربا عن امتنانه الكبير "للآباء الذين تحملوا الكثير خلال الجائحة والمعلمين الذين قاموا بعمل رائع للاستمرار".