بابا الفاتيكان: أستطيع أن أرى أن الكنيسة فى العراق حية

كتب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، "اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية، وأن المسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن".
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، التغريدة، التي تأتي على هامش مغادرة بابا الفاتيكان - في وقت سابق من اليوم - مطار أربيل عائدًا إلى بغداد.
وقدمت اللجنة المنظمة لزيارة البابا شكرها للجهات الوطنية المساهمة في إنجاح الزيارة، مشيرة إلى أن البابا ناقش ملف النازحين مع حكومة إقليم كردستان.
بابا الفاتيكان: أستطيع أن أرى أن الكنيسة فى العراق حيةالأحد، 07 مارس 2021 08:46 م
البابا فرنسيس
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كتب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، "اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية، وأن المسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن".
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