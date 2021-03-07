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انقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد أعلى كوبرى قها بطريق الإسكندرية الزراعى..صور

الأحد، 07 مارس 2021 08:17 م
انقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد أعلى كوبرى قها بطريق الإسكندرية الزراعى..صور حمولة السيارة بعد إنقلابها
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أعلى كوبرى قها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد إتجاه بنها، مما أدي إلى كسر عامود كهرباء وكسر الحاحز الحديد للكوبرى، وتم رفع السيارة وتجنيب الحمولة الخاصة به وفتح الطرق أمام الحركة المرورية.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية، إخطاراً من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بإنقلاب سيارة نقل محملة بكمر حديد إتجاه بنها، مما أدي إلي كسر عامود كهرباء وكسر الحاحز الحديد للكوبرى.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية بلمدينة قها برئاسة المهندسة أمل فوزى رئيس المدينة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل رقم "2746" منوفية، محملة بكمر حديد أعلي كوبري قها العلوي بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي، إتجاه بنها، مما أدى إلى كسر عامود كهرباء وكسر الحاحز الحديد، وتم على الفور رفع السيارة بواسطة معدات الوحدة ونقلها إلي قسم شرطه قها، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا يوجد أية خسائر بشرية.

أعمال رفع الكمر الحديد

أعمال رفع الكمر الحديد

 

الحمولة بعد انقلاب السيارة
الحمولة بعد انقلاب السيارة

 

جانب من فتح الطريق
جانب من فتح الطريق

 


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